Un nuovo sponsor si aggiunge alla lista bianconera: si tratta di Beebad, un energy drink che si posiziona in modo unico sul mercato. Si tratta, infatti, di un prodotto premium, a base di miele e altri elementi naturali (caffeina, pappa reale, ginseng, propoli, maca) e arricchito di vitamine B6-B12, ideale per lo sport e per mantenere la concentrazione mentale. A confermarlo è la Juventus tramite i propri canali ufficiali, aggiungendo che la partnership avrà luogo nel triennio 2017-2020. Questa la descrizione di Beebad fatta sul sito della Vecchia Signora:



"Beebad nasce da una formula innovativa, frutto di anni di ricerca di sviluppo ad opera di Parodi Group, azienda che dal 1918 è leader nella produzione di miele per uso alimentare, cosmetico e farmaceutico e che, seguendo un’indole orientata a una crescita globale e all’innovazione, si è inserita con questo brand in un nuovo segmento di mercato. Beebad rappresenta per Juventus un partner d’eccellenza a livello globale, grazie soprattutto alla sua forte presenza nell’intero continente americano, soprattutto in Sud America, e in Europa".