Non è finita qui. Negli ultimi cinque giorni di mercato la Juventus cercherà di accontentare Allegri,Se per il rinforzo nel reparto arretrato il nome di Howedes resta in pole position, con la risposta dello Schalke alla proposta di prestito con diritto di riscatto attesa per oggi, nella terra di mezzo sono molte le piste praticabili.lo scenario è questo, Di Francesco non intende privarsene con così poco tempo dalla chiusura delle trattative, è disposto a farlo solo per una cifra fuori mercato, superiore ai 45 milioni di euro, con l'inserimento nell'affare di Juan Cuadrado, ipotesi al momento scartata da Marotta.Ecco perché bisogna dare credito alle alternative, che possono arrivare da Inghilterra, Germania o Spagna., scartato dalla lista dei convocati del Barcellona per la sfida contro l'Alaves ufficialmente per gastroenterite, in realtà perché è sul mercato.i blaugrana, che hanno già preso Paulinho dal Guangzhou Evergrande, considerato il sostituto, vogliono monetizzare per rientrare dall'investimento fatto un anno fa, 35 milioni di euro per strapparlo dal Valencia.I segnali per i bianconeri non sono incoraggianti, ma ci sono ancora cinque giorni per cambiare tutto.