Patrice Evra e la Juventus possono salutarsi da subito. Già a gennaio, proprio così, tutto confermato quanto vi abbiamo riportato nelle scorse ore. Perché il terzino francese ha diverse richieste e potrebbe davvero fare le valigie visti gli ultimi 6 mesi a Torino che non lo hanno visto protagonista, mai brillante come in passato e forse affamato di nuove avventure. Per lui, c'è anche la richiesta del Valencia oltre all'opzione ritorno al Manchester United. Diverse piste in piedi, Evra e la Juve sono al passo d'addio.



DE SCIGLIO DIFFICILE - Il desiderio in cima alle liste bianconere sarebbe sempre lui, Mattia De Sciglio. Un laterale capace di giocare sulle due fasce, italiano, con ulteriori margini di crescita: non è un mistero come Marotta e Paratici abbiano grande stima del terzino del Milan. Il vero problema è che intavolare un'operazione da subito sembra molto complesso, tra la volontà rossonera di trattenerlo senza alcun dubbio e il piano della cordata cinese dove uno come De Sciglio viene visto da giocatore ideale. Più facile immaginarlo come obiettivo per giugno, quando il suo contratto col Milan avrà ancora un solo anno di validità. La Juve si è mossa, osserva, rimane vigile. Ma per gennaio è difficile.



IDEA KOLASINAC - L'ultima idea per la Juventus porta invece a Senad Kolasinac, terzino bosniaco classe '93 di proprietà dello Schalke. Un terzino di gamba e potenza, struttura fisica, buon piede. Il suo contratto a differenza di De Sciglio scade già a giugno prossimo, da tempo la Juve studiava l'idea di provare a prenderlo a parametro zero. E allora, non va escluso che si possa anticipare l'operazione a gennaio con un conguaglio qualora lo Schalke aprisse all'ipotesi. Un nome nuovo per il dopo-Evra, con Darmian altra opzione ma decisamente complicata perché a Manchester vogliono trattenerlo. E allora, aspettando l'offerta giusta che convinca Patrice, la Juve si guarda attorno. Con una nuova pista da seguire per gennaio, il terzino mancino che dia respiro ad Alex Sandro.