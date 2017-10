Il futuro di James Rodriguez al Bayern Monaco è in bilico. Anzi, il colombiano si guarda intorno e a gennaio potrebbe salutare, divenendo così occasione di mercato per tanti, Juve compresa. Al momento i bianconeri non stanno cercando un giocatore di quel tipo, ma l'ex Real piaceva e non è da escludere un ritorno di fiamma, alle giuste cifre.