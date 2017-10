Il contratto di Mesut Ozil con l'Arsenal scade nel 2018 e non c'è ancora accordo tra il tedesco ed i Gunners per ciò che riguarda il prolungamento. Stando a quanto riporta Ilbianconero.com la Juve osserva interessata la situazione in casa Arsenal anche se difficilmente i bianconeri faranno un'offerta a gennaio. Il problema, infatti, non è tanto il costo del cartellino del giocatore (20 milioni di sterline), quanto il suo ingaggio.