Per il centrocampo della Juve spunta un nome che i dirigenti bianconeri starebbero osservando da vicino per poterlo avere in estate: si tratta di Marcos Acuña, centrocampista offensivo dello Sporting Lisbona. Le caratteristiche dell'esterno d'attacco di Jorge Jesus sono tecnica e rapidità. Come scrive Tuttosport, i bianconeri lo hanno notato durante le sfide di Champions e da allora hanno aumentato la marcatura su questi due calciatori. I rapporti tra i due club sono buoni, ma su Acuña c'è una cosa che spaventa i bianconeri: ovvero la clausola di 60 milioni di euro.