Oggi il Colonia tornerà in campo per un altro match fondamentale ai fini della salvezza in Bundesliga . La retrocessione sembra ormai a un passo per gli uomini di Ruthenbeck , attualmente a -6 dal terzultimo posto occupato dal Mainz , che garantirebbe perlomeno lo spareggio contro la terza classificata della Zweite Liga. Tra loro anche Jonas Hector - terzino classe ’90 nel mirino di Juventus e Bayern Monaco - che alle 15.30 condurrà la propria squadra nella trasferta contro l’ Hertha Berlino . Un’eventuale sconfitta sarebbe fatale o quasi, con il club bianconero pronto ad approfittarne per dare l’assalto al talento della Nazionale di Löw. Occhi puntati sulla capitale tedesca, dunque: il futuro del Colonia e di