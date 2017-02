Bryan Cabezas e il suo Ecuador sono una delle sorprese più piacevoli del Campionato Sudamericano Under 20 : gli ecuadoregni , infatti, affronteranno questa notte la finale contro l 'Uruguay e in caso di vittoria tornerebbero in patria come un insperato titolo mentre Cabezas, centravanti della squadra, è il capocannoniere della competizione, grazie alle cinque reti messe a segno. L 'Atalanta aveva già messo gli occhi sull'attaccante classe 1997, anticipando il suo acquisto la scorsa estate, ma senza essere ancora mai stato schierato da Gasperini . Un sub20 da favola come il suo, però, cambia tutto: la Juve , infatti, ha già bussato alle porte dei bergamaschi per comprare il cartellino di Cabezas e poi magari farlo crescere in prestito alla Dea.