Edinson Cavani via dal PSG? La Juventus è da tempo alla finestra per l’attaccante uruguaiano, di cui ha parlato, ai microfoni di Canal +, anche l’ex difensore dei parigini Alain Roche: “Esistono club in grado di comprare Cavani e di pagargli lo stipendio. Ma ora lui è nelle migliori condizioni, arriverà un nuovo tecnico e forse sarà più rigoroso di Unai Emery, inculcherà la necessaria motivazione nei calciatori. Per niente al mondo dovresti separarti da un giocatore come Cavani”.