Nome nuovo per il calciomercato della Juventus. Nell'ottica del rinnovamento, gli osservatori bianconeri hanno speso dei "più" sui propri taccuini per Djibril Sow, centrocampista centrale di 21 anni con doppio passaporto, senegalese e svizzero: nativo di Zurigo, gioca nello Young Boys dopo un'annata al Borussia Monchengladbach e ha toccato quasi tutte le rappresentative nazionali elvetiche.



Intanto si parla di rinnovi in società: detto che l'amministratore delegato Beppe Marotta ha un contratto a tempo indeterminato e che il vicepresidente Pavel Nedved è anche consigliere d'amministrazione, ecco che il tema legato all'allungamento di contratto riguarda solo Fabio Paratici. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo rinnoverà il proprio accordo (in scadenza) a breve nonostante alcune squadre all'estero abbiano pensato a lui. La forza sportiva della Juventus è anche il blocco unico che, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, comprende i tre dirigenti suddetti, pronti a ripartire nella prossima annata.