La stagione da incorniciare del Monaco di Jardim sta incoronando un giocatore su tutti: il nome che non ti aspetti ad inizio anno, quello di Kylian Mbappé. La truppa monegasca, oltre che ad un ritrovato Falcao, ha scoperto nel classe ’98 quel fattore sorpresa che sta dando linfa nuova e benzina alla squadra. La Juventus, complice la tanto chiacchierata rivoluzione tattica, ha necessità come non mai di rimpolpare il “parco degli esterni offensivi” ed il giovane talento della corte di Jardim fa gola anche ai bianconeri: secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabio Paratici ha messo Mbappé nel mirino e complici i buoni rapporti tra le due società avrebbe già in programma un incontro con la dirigenza del principato per parlare in maniera più concreta del talento francese.