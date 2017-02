Nell'ultima estate, Patrik Schick è stato grande protagonista, conteso a lungo da Roma e Sampdoria, con i doriani che alla fine hanno avuto la meglio. E il giovane attaccante ceco potrebbe tornare protagonista anche il prossimo giugno. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione anche la Juve, come riporta il Corriere dello Sport. I bianconeri ci pensano, ma la concorrenza non manca (anche Milan, Inter e Fiorentina hanno messo gli occhi su di lui) e la Sampdoria non è intenzionata a fare sconti: base d'asta 15 milioni di euro.