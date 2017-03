La Juventus pensa al futuro, scandagliando ovunque alla ricerca di giovani talenti che permettano un cambio generazionale all’altezza della rosa attuale. In questo discorso rientra il nome di Felipe Vizeu, 19enne attaccante del Flamengo. Gli osservatori bianconeri sono stati al Sub20 per osservare in maniera tangibile le qualità del giovane talento: lui ha risposto con 4 gol in 7 partite, un biglietto da visita niente male. Ci sono però degli aspetti sui quali la Juve deve fare attenzione, in primo luogo l’interessamento della Fiorentina: la società viola ci ha abituato a questi colpi, andando a prendere giovani semi- sconosciuti per consacrarli nel vecchio continente e poi monetizzare. In secondo luogo la questione del passaporto: Vizeu non ha un passaporto comunitario e uno dei due disponibili per ogni società sarà utilizzato per Rodrigo Bentancur e il secondo (disponibile solo in caso di una cessione di un extra- comunitario all’estero e vincolato ad altri parametri) dovrebbe perciò essere “riempito” da Vizeu: sta alla Juve perciò valutare se il gioco valga realmente la candela.