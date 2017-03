Il Monaco delle meraviglie che incanta l’Europa ha messo in mostra una rosa giovane e qualitativamente pazzesca. L’eliminazione del Manchester City da parte dei ragazzi terribili di Leonardo Jardim, con annessa rimonta (offuscata mediaticamente solo perché il Barcellona ha fatto un miracolo) ha fatto brillare le stelle della formazione monegasca: oltre a Fabinho, cercato anche dal Napoli in estate (come lui stesso ha ammesso), e a Kylian Mbappe, vero e proprio wonderboy del calcio francese, si è messo in luce anche Thomas Lemar: il francese classe ’95 ha siglato ieri l’ottavo assist stagionale, quello per il 3-1 decisivo di Bakayoko. Il giovane talento ha inoltre marcato il tabellino già 9 volte in questa stagione, e la sua capacità di potersi impegnare in diverse zone del campo sia da trequartista sia da esterno offensivo lo rendono molto appetibile. La Juventus ci pensa concretamente, con la possibilità di dare il via ad una trattativa con i biancorossi nelle prossime settimane.