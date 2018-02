Sono cinque i bianconeri sulla lista dei diffidati, ma solo in tre rischierebbero la squalifica se dovessero rimediare un cartellino giallo nel match di questo pomeriggio contro l'Atalanta. Dovranno prestare particolare attenzione ai provvedimenti disciplinari Alex Sandro, Benatia e Lichtsteiner, con il brasiliano e lo svizzero candidati a una maglia da titolare. Il marocchino dovrebbe invece partire dalla panchina, con la possibilità di vedere all'opera come coppia centrale Chiellini e Rugani. Tra i diffidati figurano anche i non convocati Higuain (che potrebbe rientrare in Coppa Italia) e Bernardeschi.