In casa Southampton è ricominciata la telenovela relativa al futuro di Virgil van Dijk. Il nome del difensore olandese era stato accostato nella scorsa finestra di mercato anche alla Juventus. Del giocatore ha parlato oggi il tecnico dei Saints Pellegrino: "E' concentrato al 100% e si sta allenando bene. Vuole migliorare le proprie prestazioni perché viene da un infortunio subito a gennaio e non ha giocato. Ovviamente non è possibile controllare la campagna trasferimenti e in ogni finestra di mercato ci sono diversi club interessati ad acquistare i nostri giocatori. Ma anche noi cercheremo di rinforzarci".