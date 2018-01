E' sempre stato un rapporto "complicato" quello tra Napoli e Juve ma negli ultimi mesi si è acceso ancora di più: la convivenza ai vertici della classifica sta stretta ad entrambi. Ora il "duello" si è spostato anche sul mercato: da Matteo Politano, che piace molto al Napoli ma per il quale anche la Juve ha fatto dei sondaggi, ora l'attenzione si è spostata su Han Kwang-Song, il 19enne attaccante nordcoreano di proprietà del Cagliari. Un "dispettuccio" che il Napoli vuole fare per la questione Politano: come scrive la Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis ha chiesto concrete informazioni per l'attaccante.