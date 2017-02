Il fatto di trascorrere una stagione da protagonista nell'Atalanta, squadra che occupa sorprendentemente la quarta posizione di classifica in Serie A, evidentemente non è basta: Jasmin Kurtic, infatti, ha un altro sogno da realizzare da qui al termine della stagione e l'ha voluto rivelare a L'Eco di Bergamo, che intervistato il centrocampista nerazzurro: «Raggiungere il traguardo europeo sarebbe la massima aspirazione per una squadra come la nostra. Personalmente, però ho ancora un altro desiderio da realizzare: vorrei realizzare un gol decisivo e che risolva un match contro una grande. L'occasione più ghiotta capiterà a fine Aprile, quando ospiteremo la Juve nel nostro fortino».