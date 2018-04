Anthony Martial potrbbe lasciare il Manchester United al termine della stagione e sia Bayern che Juventus sono interessate all’attaccante francese. Come riporta La Gazzetta dello Sport i bavaresi sono al momento in pole per il calciatore al quale è stato offerto di diventare l'erede del connazionale Ribery che (al pari di Robben) lascerà Monaco al termine della stagione. La Juve ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore ma al momento in pole c'è la squadra tedesca.