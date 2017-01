Soldi, quelli che la Juventus può incassare da una cessione inattesa. Niente big potenzialmente in uscita, ma un giovane: Francesco Cassata. Di proprietà della Juve, attualmente in prestito all'Ascoli. Dove sta vivendo una stagione da protagonista. 19 presenze, 1 gol e 2 assist, da mezzala o da esterno d'attacco l'ex Primavera bianconera è diventato un insostituibile di Aglietti,



OFFERTA LIVERPOOL - Classe ’97, nato a Sarzana, vicino a La Spezia, Cassata veste la maglia degli Aquilotti fino a 10 anni. Dopo l'esperienza nel settore giovanile dell'Empoli, nel 2015 viene tesserato dalla Juventus. Cresciuto con Kakà come idolo, con la Primavera di Grosso ha vinto un Torneo di Viareggio. Il Liverpool, secondo quanto riportato da Sky Sport, è pronto a offrire 10 milioni di euro, se passeranno dalle parole ai fatti la Juve potrebbe prendere in considerazione l'offerta.