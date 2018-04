Marouane Fellaini è una mina vagante sul mercato. Il centrocampista belga è alle ultime curve della sua avventura al Manchester United, il contratto scadrà nel prossimo giugno e ad oggi non c'è alcun accordo economico sul rinnovo. Ecco perché da mesi il suo entourage sta studiando diverse soluzioni: tra queste, l'idea Italia con Fellaini che è stato nuovamente offerto alla Juventus nelle ultime settimane, complici i problemi sul fronte Emre Can. Da qui l'opzione che però non scalda Marotta e Paratici, tutt'altro.



NIENTE VIA LIBERA - La Juve infatti non vede Fellaini come opzione interessante a centrocampo, con tutto il rispetto per l'ex Everton. Questione di caratteristiche, di età (compirà 31 anni a novembre) e di priorità, ad oggi per i bianconeri non c'è Fellaini tra le opportunità da considerare sul mercato. Non a caso la soluzione principale porta alla Premier League: diversi club si sono attivati e il destino di Marouane può essere ancora britannico o in Ligue1 dove stanno spuntando nuove pretendenti, ma di certo senza rimpianti italiani.