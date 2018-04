La caccia all'esterno sinistro per la Juventus continua. L'addio di Alex Sandro è una possibilità concreta, sono tanti i nomi proposti visto che anche Asamoah è ai saluti: arriverà Spinazzola ma anche un altro laterale mancino, Filipe Luis dell'Atlético Madrid è un'altra idea messa sul tavolo da Mendes. Intanto, spunta anche una nuova candidatura perché in questi giorni è stato offerto a Marotta e Paratici l'ex terzino della Roma, Lucas Digne.



VOGLIA DI ITALIA - Il laterale mancino francese ha nostalgia dell'Italia e tornerebbe volentieri, adesso è al Barcellona dove lo spazio è relativo come alternativa a Jordi Alba. Lo conosce bene Fabio Paratici, ds bianconero che lo seguiva già ai tempi dell'Europeo U21 con la sua Francia; ecco da dove è nata l'idea di offrirlo alla Juventus, al momento inserito in lista ma non come prima scelta. Digne è un'opportunità di mercato e può lasciare la Catalogna in estate, la Juve ha un jolly in più. E deciderà con calma. La caccia è aperta...