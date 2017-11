Goretzka, Emre Can, Ghoulam. Come sempre gli obiettivi a parametro zero non mancano sul mercato internazionale e la Juventus è uno dei club più attenti a questo tipo di occasioni, da quando c'è la gestione Marotta-Paratici. Tra i nomi a scadenza c'è anche quello di Marouane Fellaini, centrocampista belga del Manchester United spuntato anche come opportunità in estate per la mediana bianconera: grande protagonista all'Everton, portato a Old Trafford da David Moyes e mai davvero convincente in maglia Red Devils.



NO SECCO - Alla dirigenza della Juve è stato offerto da poche settimane nuovamente. Sì, Fellaini proverebbe volentieri un'esperienza italiana ma da Marotta e Paratici non c'è alcun via libera; anzi, la Juventus ad oggi è molto fredda su questo nome e ha gentilmente declinato l'opportunità. Fino a che si potranno rincorrere e trattare altri obiettivi, Fellaini non risponde all'identikit e non sarà in cima alla lista. Ecco perché la Juve guarda ad altri nomi, più concentrata che mai tra Goretzka e Emre Can. Loro sì, priorità del mercato a costo zero bianconero.