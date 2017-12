Angelo Ogbonna, ex difensore di Toro e Juve, mette in guardia la Juventus in Champions League: "Sì, la Juve col Tottenham è favorita, ma gli Spurs non vanno sottovalutati, perché sono una vera squadra inglese che non molla mai. E non hanno grossi punti deboli" ha dichiarato ad un'intervista con il Corriere della Sera. "Se nel prossimo derby di Coppa il mio cuore sarà granata o bianconero? È milanista, per la verità. Dietro agli scivoloni iniziali di Bonucci non c’è solo la colpa individuale, ma il momento difficile della squadra e della società. La forza della Juve è saper gestire la pressione come nessun altro".