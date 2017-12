Oggi è ripreso il processo d'appello del caso che ha coinvolto la Juventus in merito alla compravendita dei biglietti per lo Stadium. Il 20 novembre scorso, la difesa presentò istanza di rinvio per l’acquisizione di nuovi atti relativi ad analoghi casi precedenti. Il rinvio fu tecnico, ma con significato politico: si voleva scavallare il rinnovo delle cariche in Lega di A, che non è avvenuto.

Si riparte dalle condanne del 1° grado: un anno e 20mila di ammenda ad Andrea Agnelli, Francesco Calvo e Stefano Merulla, 15 mesi e 20mila ad Alessandro D’Angelo, 300mila alla Juventus.

Dopo oltre 3 ore e mezza, si è conclusa l'udienza di Andrea Agnelli per il caso biglietti presso la Corte d'Appello Federale. La Corte si è riservata di arrivare a sentenza entro il 18 dicembre.