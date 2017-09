Ci ha forse messo più tempo del previsto, ma alla fine la Juve ha portato a casa tre punti pesantissimi in ottica qualificazione contro un Olympiacos tutt'altro che arrendevole. Bene Bentancur gettato nella mischia a sorpresa al posto dell'infortunato Pjanic, benissimo Barzagli e Alex Sandro, decisivo Mandzukic. Ma è stata la notte di Higuain, un quarto d'ora per far capire di essere insostitubile proprio quando serviva con un Dybala dalle polveri bagnate. Queste le pagelle di Calciomercato.com.

Juventus-Olympiacos 2-0

JUVENTUS

BUFFON 6.5: questa volta chiamato a qualche intervento, anche con i piedi si districa sempre bene.

STURARO 6: gioca terzino, digerisce il nuovo ruolo con diligenza e senza strafare (81' BENATIA ng).

BARZAGLI 7: un retropassaggio col brivido a Buffon e poi una prestazione vissuta spesso da ultimo (o unico) baluardo a copertura di una Juve tutta o quasi nella trequarti avversaria. Un contesto che esalta un'intelligenza tattica che ha ancora oggi pochi eguali.

CHIELLINI 6: non sempre pulito, quando può si fa notare nell'area avversaria.

ALEX SANDRO 7: c'è poco da difendere, così può dedicarsi a dar manforte al gioco d'attacco. Cresce col passare dei minuti, con Mandzukic davanti a sé torna devastante.

BENTANCUR 6.5: gettato nella mischia all'ultimo minuto a causa dell'infortunio di Pjanic, in avvio appare in realtà il più reattivo dei suoi. Non illumina il gioco, però si conferma giocatore vero e ruba una quantità industriale di palloni.

MATUIDI 6: il pallino del gioco è sempre in mano alla Juve, così più che pensare a spezzare la manovra avversaria può proporsi e riproporsi senza palla.

CUADRADO 6: a rischio forfait, va in campo e non delude ma nemmeno incide (60' HIGUAIN 7.5: il suo ingresso in campo è accolto da un'ovazione. Senza Pjanic, la sua assenza si è fatta sentire molto più che nel derby. Ed alla prima palla buona, in due tempi, la risolve lui. L'assist con cui innesca Dybala in occasione del 2-0 è una meraviglia)

DYBALA 5.5: senza Pjanic, tutto il gioco passa dai suoi piedi ma finisce nella gabbia greca. Un paio di occasioni concluse senza la cattiveria cui aveva abituato, spreca anche due punizioni dal limite in un minuto. Ci prova e ci riprova, ma non è serata.

DOUGLAS COSTA 6: ancora un po' fuori dal contesto Juve, ancora un po' più bello che utile (84' BERNARDESCHI ng).

MANDZUKIC 7: non è una serata semplicissima da gestire, lo fa da guerriero dell'area di rigore e non da bomber. Dirottato a sinistra si trasforma anche negli ultimi metri, è da manuale del calcio la sponda di piatto con cui innesca Alex Sandro di prima intenzione mentre il gol segnato può sembrare semplice solo perché lo ha fatto sembrare tale.

All. ALLEGRI 6: si ritrova a dover ringraziare proprio quell'Higuain lasciato ancora fuori, se il fine giustifica i mezzi ha avuto ragione ancora una volta lui. Costretto a fare a meno di Pjanic, però, la manovra bianconera stenta a decollare al cospetto dell'insidioso catenaccio teso dall'Olympiacos. Serviva una vittoria, anche sporca, l'ha ottenuta. Più nel segno del Pipita che suo.

OLYMPIACOS

PROTO 6.5: stilisticamente non perfetto, passa però tutto il primo tempo a smanacciare tutto quello che passa dalle sue parti.

FIGUEIRAS 5: Douglas Costa lo punta ma è Alex Sandro il vero problema, lui risponde colpo su colpo e prova anche a farsi vedere dall'altra parte. Nella ripresa, nella morsa Mandzukic-Sandro però va a picco.

ENGELS 6: sfiora il clamoroso autogol, per il resto limita i danni.

NIKOLAOU 5.5: non va per il sottile, finché dura è efficace.

KOUTRIS 6.5: bloccato, bloccatissimo, ma è quello che gli chiede Lemonis.

ROMAO 5.5: Matuidi con i suoi movimenti senza palla lo manda spesso fuori giri.

ZDJELAR 6.5: davanti alla difesa, complica non poco la vita a Dybala (77' FORTOUNIS ng).

ODJIDJA 6: aspettava Pjanic si è ritrovato Bentancur, la missione non cambiava.

PARDO 5.5: in prima battuta su Alex Sandro va in affanno, però sa il fatto suo con la palla tra i piedi (72' BEN NABOUHANE ng).

EMENIKE 6: solo contro tutti là davanti, non molla di un centimetro ma paga in lucidità (88' MARIN ng).

SEBA' 6: corsa e sacrificio sulla sinistra, prova anche a pungere.

All. LEMONIS 6: fa quello che doveva fare, caricare al massimo a livello motivazionale la squadra e provare a resistere finché possibile con un catenaccio d'altri tempi. Per 70 minuti, un piano perfetto.



