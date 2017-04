Dani Alves è l'uomo Champions, il campionato è di fatto già vinto e gli stimoli in vista della prossima stagione, con un mercato che nel suo ruolo appare vivacissimo, tornano ad essere gli stessi della passata estate. Stephan Lichtsteiner, un anno dopo le voci di un possibile addio e l'esclusione forzata dalla lista per le coppe europee, rischia di ritrovarsi nuovamente nella stessa situazione con il contratto con la Juventus in scadenza e un ruolo in squadra non ancora definito.



LA VARIABILE DANI ALVES - E' chiaro che nel futuro dell'esterno svizzero un ruolo chiave lo giocherà anche la posizione del suo compagno e "rivale" Dani Alves. Anche la sua permanenza, infatti, non è certa al 100% perchè se a gennaio sono state rifiutate numerose proposte provenienti dalla Cina in vista di una stagione che potrà essere grandiosa, non è detto che la stessa scelta venga fatta in estate con il brasiliano che, a 34 anni, valuterà la possibilità di un ultimo estremamente remunerativo contratto.



IDEE DE SCIGLIO E DARMIAN - In caso di partenza di Dani Alves la permanenza in bianconero di Lichtsteiner potrebbe essere più agevole, ma il ruolo che gli verrà prospettato sarà comunque quello di alternativa d'esperienza nel ruolo. Sì perchè la Juventus si sta muovendo con grande forza sul mercato degli esterni e non è un caso che i contatti con Matteo Darmian e Mattia De Sciglio (entrambi in uscita da Manchester United e Milan) siano già stati avviati.



FRA ESTERO, INTER E... MILAN - A differenza dell'anno scorso, infatti, la Juventus non avrà clausole e penali che la obbligheranno a prolungare di un'ulteriore stagione il suo contratto in scadenza 30 giugno 2018. Fra le parti c'è un gentlemen agreement che libererebbe Lichtsteiner praticamente a costo zero, ma soltanto con un'offerta proveniente dall'estero. La Juventus vuole evitare il reinserimento dell'Inter, che già l'estate scorsa provò a tentare lo svizzero. Un'idea alternativa, invece, potrebbe essere quella che porta all'altra sponda di Milano, quella rossonera, dove Lichtsteiner potrebbe trovare spazio proprio in virtù di uno scambio con lo stesso De Sciglio. Intrecci idee, prospettive future. La Juventus è ad un bivio: che fare con Lichtsteiner?