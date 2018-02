È rimasto in silenzio, quando è stato costretto a sedersi in panchina ed entrare solo per i quattro minuti finali, come fosse un ragazzino. E, come fanno i grandi giocatori, Claudio Marchisio ha risposto presente alla prima occasione buona, per dimostrare di poter essere ancora un calciatore importante per questa Juventus. È successo in una gara tutt'altro che difficile per i bianconeri, che in meno di un tempo domenica hanno regolato la pratica Sassuolo, una partita sfruttata dal Principino per mandare un messaggio a tutti.



LAMPI DI MARCHISIO - Massimiliano Allegri lo ha mandato in campo al 26esimo, dopo l'infortunio muscolare subito da Blaise Matuidi. Sfruttando i ritmi tutt'altro che intensi, il classe '86 ha fatto vedere lampi del "vero" Marchisio, come lo splendido lancio per il 6-0 di Higuain; quello che - insieme a Pogba, Pirlo e Vidal - formava uno dei centrocampi più forti d'Europa qualche stagione fa. Dalla rottura del legamento crociato subita nell'aprile 2016, contro il Palermo, la Juve e l'Italia non hanno più visto lo stesso giocatore, che spesso si è dovuto fermare per nuovi problemi fisici. Ma questa potrebbe essere la volta buona per il suo grande ritorno.



LA GRANDE OCCASIONE - Le prossime saranno settimane fondamentali per la Juventus, che si giocherà il suo futuro in campionato, Champions League e Coppa Italia. E, per farlo, avrà un Marchisio in più nel motore: complice lo stop dell'ex centrocampista del PSG (ne avrà per un mesetto), il Principino avrà più spazio e spesso potrà essere schierato titolare. La chance che aspettava, per rispondere ai tanti critici: la MLS - dove tante squadre lo stanno seguendo - può aspettare, Marchisio è pronto a riprendersi la Juve.



@marcodemi90