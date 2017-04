Alex Sandro è uno dei migliori terzini sinistri del mondo. C'è chi gli preferisce Marcelo o Felipe Luis, vedi Tite per il Brasile, c'è chi già lo considera il numero uno. Eppure appena un paio di settimane fa, il suo posto da titolare è a un certo punto apparso in discussione anche in casa Juve alla vigilia della partita più attesa di tutte: poi è stato lui a vincere il ballottaggio con Kwadwo Asamoah, disputando allo Stadium contro il Barcellona forse la miglior partita in assoluto da quando è alla Juve in termini di intensità e applicazione difensiva.



BASTA TURNOVER - La definitiva consacrazione dopo una fase di rilassamento più che di appannamento, anche inevitabile considerando un piccolo infortunio al termine di una prima parte di stagione a cinque stelle, con tanto di scelta della Juve di lasciar partire Evra per concedergli definitivamente la fascia sinistra bianconera. Ed ora, dopo un'alternanza quasi scientifica proprio con Asamoah nelle ultime settimane, è ora per Alex Sandro di riprendersi quella maglia da titolare senza lasciarla più. Anche perché in un paio di situazioni importanti, vedi Milan e Napoli in campionato, proprio Asamoah aveva ottenuto la fiducia di Allegri. Adesso però la Juve si gioca tutto, il ghanese si è rivelato essere molto più che una semplice riserva affidabile, ma i bianconeri non potranno più prescindere dal brasiliano. Quello in versione miglior terzino del mondo, o quasi. Lui come tutti gli altri titolarissimi di Max Allegri verrà quindi chiamato ad un tour de force senza più soste: cinque partite decisive in 17 giorni, se va bene anche sei in 20 dall'Atalanta alla finale di Coppa Italia con la Lazio.



IL FUTURO – Fatta chiarezza sul campo a suon di prestazione riguardo il proprio ruolo nella Juve di oggi, a breve ci saranno novità anche per quel che riguarda il ruolo nella Juve di domani. Presto verrà formalizzato il prolungamento di contratto fino al 2022 con adeguamento dell'ingaggio fino al muro dei 4 milioni a stagione più bonus. Con annesso un ruolo sempre più da leader, non solo tecnico, di questa squadra che vedrà Alex Sandro quale simbolo anche a livello mediatico per il mercato sudamericano. Rimandati a data da destinarsi quindi gli assalti provenienti dall'estero, primo fra tutti quello del Manchester City di Pep Guardiola, in passato beffato proprio dalla Juve quando il brasiliano lasciò il Porto e sempre rimasto sulle sue tracce. Vani gli assalti a suon di milioni, pur salendo dalla prima offerta di oltre 40 milioni, semplicemente in questo momento Alex Sandro rimane non in vendita. Per diventare alla Juve il terzino sinistro più forte del mondo. Ammesso che non lo sia già oggi, nonostante Tite.



@NicolaBalice