Secondo quanto riportato da Tuttosport, è partito il conto alla rovescia per il passaggio a titolo definitivo di Kingsley Coman dalla Juventus al Bayern Monaco. Il club bavarese potrà esercitare il diritto di riscatto entro il 30 aprile. Un riscatto che si dà praticamente per scontato ma che, di fatto, non sarà sinonimo di permanenza in Baviera.



L'idea del Bayern, dopo una stagione così negativa, è quella di riscattare Coman per rivenderlo subito. Manchester City e Chelsea sono infatti già pronte a sfidarsi a suon di milioni pur di portarlo in Premier League.