Nuovo riconoscimento per Riccardo Orsolini, esterno offensivo acquistato dalla Juventus nello scorso mercato di gennaio e protagonista in Serie B con la maglia dell’Ascoli. Il classe ’97 è stato eletto miglior giovane “Memorial Morosini” nella Top 11 del campionato cadetto per la stagione in corso. Il premio è stato conferito dagli allenatori di B e dai giornalisti sportivi nazionali.