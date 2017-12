Se Leonardo Spinazzola nei piani di Gasperini e dell'Atalanta è destinato a non partire prima del tempo, il discorso cambia sensibile a proposito di Riccardo Orsolini. L'attaccante esterno classe '97, infatti, non è riuscito a convincere il tecnico di Grugliasco, gioca poco e non sembra destinato a trovare maggiore spazio in questo momento. Da qualche settimana si sono quindi mossi in sinergia Juve e Atalanta, sotto la richiesta dell'entourage del giocatore di cambiare aria per trovare continuità. E pensare che proprio in estate è stato il club bergamasco a fare pressioni pur di poter ottenere il prestito biennale di Orsolini, già promesso sposo del Bologna. Le cose non sono andate come sperato, quindi si cambia.



VERONA IN POLE - Il mercato non manca d'altronde. Donato Di Campoli, agente di Orsolini, ha già potuto registrare diversi interessamenti importanti in serie A. Lo stesso Bologna non ha smesso di seguire con attenzione il suo profilo, nonostante la beffa estiva. Anche il Sassuolo ha sondato la possibilità di arrivare ad Orsolini, nella necessità di dover trovare alternative di valore agli appannati Politano e Berardi di questa stagione. Ma è soprattutto il Verona ad aver mosso passi importanti verso Orsolini e la Juve, nello scacchiere di Fabio Pecchia c'è sempre spazio per giovani di valore e l'utilizzo senza remore di Moise Kean depone a favore del progetto gialloblù. La corsa ad Orsolini sta per entrare nel vivo dunque, lui da Bergamo dovrebbe poter ripartire quando vuole.



@NicolaBalice