Non sono in cima alla lista degli acquisti, ma sia Lukaku che Morata sono due profili graditi in Corso Galielo Ferraris. Se, come sembra, lasceranno Everton e Real Madrid, la Juve potrebbe muoversi. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare i conti con una vecchia conoscenza: Antonio Conte. Il tecnico del Chelsea, con lal Premier League già in tasca, avrà fondi pressochè illimitati per puntare alla Champions e ha messo gli occhi su entrambi gli attaccanti. In Inghilterra parlano addirittura di 100 milioni pronti per Lukaku.