Non sarà facile per la Juventus strappare Ferran Torres al Valencia. Come scrive il Mundo Deportivo, il club spagnolo ha blindato l'esterno d'attacco 18enne con un contratto fino al 2020 e Marcelino - a maggior ragione dopo l'assist decisivo per Kondogbia nell'ultimo match di Liga contro l'Athletic Bilbao - punta fortemente nel ragazzo.