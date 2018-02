Secondo quanto riportato da Sky Sport la Juventus è ottimista per il recupero di Federico Bernardeschi. L'attaccante italiano ha avuto un problema al ginocchio al termine del derby contro il Torino con una distorsione che potrebbe aver interessato anche i legamenti.



Il ginocchio di Bernardeschi è ancora gonfio e non è stato possibile realizzare nuovi approfondimenti clinici per capire l'entità del problema. Filtra cauto ottimismo, anche se non sarà sicuramente recuperato in vista del ritorno di Champions League contro il Tottenham.