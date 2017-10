Otto tifosi sono stati denunciati in seguito alla partita di Champions League vinta dalla Juventus ieri sera contro lo Sporting all'Allianz Stadium di Torino. Di seguito il comunicato ufficiale della questura:



"Nella serata di ieri si è disputato l’incontro di calcio valevole per la Champions League “Juventus F.C. – Sporting Club de Portugal”, alla presenza di oltre 36000 spettatori, 1781 dei quali sostenitori della squadra ospite. Sono 8 le persone denunciate complessivamente dalla Polizia di Stato. Durante le fasi antecedenti alla partita, personale della PAS ha denunciato una cittadina italiana di 54 anni ed un cittadino italiano di 35; quest’ultimo, infatti, era l’autore materiale della contraffazione di felpe e borse a marchio Juventus che la signora si occupava di smerciare nei pressi dello stadio. La donna è stata denunciata per ricettazione e commercio di prodotti falsi, l’uomo per contraffazione. Altre 4 persone sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dati dall’Autorità: si tratta di gestori di chioschi attorno all’area dello stadio, i quali hanno disatteso il vincolo del divieto di vendita di bottiglie in vetro. Durante la partita, agenti della Squadra Mobile hanno, invece, sanzionato amministrativamente un cittadino italiano di 33 anni per detenzione di hashish e per essersi introdotto all’interno dello stadio senza titolo valido. Due tifosi ospiti di 33 e 35 anni, infine, sono stati denunciati da personale Digos per aver danneggiato dei seggiolini sugli spalti".