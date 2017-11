Domani la Juventus affronta il Benevento all'Allianz Stadium, in una sfida da vincere per restare in scia di Napoli e Inter. Si tratta del primo, storico precedente tra le due squadre, in quanto gli ospiti sono alla loro stagione d'esordio in Serie A. Dieci giorni dopo il match contro la Spal, la Juve ritrova in casa una neopromossa e proverà a confermare il trend positivo che la vede protagonista di ben otto vittorie consecutive in campionato contro le "matricole" della Serie A, per un ciclo ininterrotto dallo scorso 1 maggio 2016. Quel giorno i bianconeri sconfissero il Carpi per 2-0 con gol di Simone Zaza ed Hernanes. I successivi precedenti ce li ricorda il sito ufficiale della Vecchia Signora:



"Nella stagione 2016/2017 arrivarono i successi casalinghi contro il Cagliari (4-0: Rugani, Higuaín, Dani Alves ed autorete di Ceppitelli) e il Pescara (3-0: Khedira, Mandzukic, Hernanes), oltre al successo esterno sul Crotone (2-0: Mandzukic, Higuaín) per quanto riguarda il girone di andata.

Nel ritorno, la Juve superò ancora a domicilio Cagliari (2-0: doppietta di Higuaín) e Pescara (2-0: altra doppietta di Higuaín), prima di superare 3-0 il Crotone il giorno della festa Scudetto all'Allianz Stadium (Mandzukic, Dybala, Alex Sandro).

L'ultimo precedente contro una neopromossa è relativo alla stagione in corso e risale allo scorso 25 ottobre, ultima gara casalinga dei bianconeri: il 4-1 firmato Bernardeschi, Dybala, Higuaín e Cuadrado è anche l'unico degli ultimi incontri contro le "matricole" della massima serie in cui la Juve ha subito un gol (da Paloschi al 34')".