Mesut Özil è uno dei giocatori in scadenza più ambiti del calciomercato internazionale. Il 29enne vedrà scadere il proprio contratto con l'Arsenal il prossimo giugno e già diversi top club si sono mossi per lui: su tutti Barcellona e Manchester United, con José Mourinho ansioso di lavorare di nuovo con il talento allenato ai tempi del Real Madrid. E la Juventus? Come confermato dal Corriere di Torino, quella di Özil in bianconero rimane niente più che una suggestione: l'ingaggio del giocatore è fuori dai parametri imposti dalla Juve, che anche tatticamente non prevede un trequartista in entrata.