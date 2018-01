Una sfida molto sentita quella di domani contro la Juve per Simone Padoin, che ne parla con La Nuova Sardegna: "La partita con i campioni d'Italia non è come le altre, perché stiamo parlando del mio recente passato. Sarei bugiardo se dicessi che non ci penso, mi alleno con questo pensiero. Sarò felice di abbracciare compagni con i quali ho combattuto tante battaglie, vincendole. Come si ferma la Juve? Premesso che sono i più forti, noi giochiamo in casa e non partiamo battuti. La Juventus ha dei punti deboli, dovremo essere bravi a lavorare su quelli. Mission impossible non ne esistono. Una squadra media come il Cagliari può mettere in difficoltà una big. Ci proveremo con il cuore e con l’aiuto dei tifosi".