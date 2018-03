Simone Padoin, ex talismano della Juve ora al Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "L’emozione è speciale, anche sabato sarà così ma il colore cambia poco per i miei compagni: dobbiamo fare punti. Il ricordo che non dimentico del quinquennio a Torino è la gioia provata nel derby con il gol vittoria di Pirlo al 93’. Chi vince lo scudetto? Juve 70% e Napoli 30%: i miei ex compagni hanno una fame impressionante. E con Barzagli, Buffon e Chiellini i risultati arrivano. Un po’ quello che manca adesso alla Nazionale".



ITALIA - "Senza leader sarà difficile rialzarci. Ha ragione Giaccherini quando dice che l’Europeo del 2016 ha nascosto i problemi del nostro calcio. Chiesa è il giovane più promettente che ho incontrato, perché ha la rabbia che fa la differenza. E il mio corso da allenatore va bene: con i giovani mi piacerebbe lavorare. Ma è presto per scegliere cosa fare da grande".