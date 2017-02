La capolista Juventus apre la 25esima di Serie A ospitando il Palermo allo Stadium in un match che sembra davvero non avere storia. Va in scena infatti un vero e proprio testacoda e i rosanero, ormai destinati alla retrocessione, hanno pochissime chance di uscire indenni dal fortino bianconero, dove la Juve può allungare a 29 la striscia di vittorie consecutive. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint dunque, i bianconeri sono nettamente i favoriti del match. La vittoria della Juventus è infatti a un popolare 1.14 e l’impresa dei siciliani pagherebbe ben 19 volte la posta. Difficile anche il pareggio, a quota 8.30.