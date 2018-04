L'ex arbitro Gianluca Paparesta è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare il momento bianconero: “Avremo la riprova sabato e domenica, perchè la Juventus affronta l’Inter. Un’Inter che è in lotta per la Champions League e non potrà concedere nulla. La Juventus, con la voglia, le capacità, che ha dimostrato in questi sette anni, riuscirà a fare risultato, altrimenti sarà confermato quello che abbiamo visto nella partita col Napoli: una squadra che è in un momento di crisi. Quel gol del Crotone ha aperto uno scenario che erano riusciti a camuffare col 4-0 alla Sampdoria. Dal 65′ di Juve-Crotone, i 9 punti sono diventati 1. Il Napoli è vero che ha tanto entusiasmo, ma dipende sempre esclusivamente dai risultati della Juventus. Se la Juventus fa quattro vittorie, purtroppo per il Napoli non c’è nulla da fare”.