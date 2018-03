Paulo Dybala e Papu Gomez: un'amicizia profonda che si alimenta sempre più. Entrambi 10, entrambi argentini e molto legati... tanto che l'attaccante dell'Atalanta ha voluta fare un regalo alla Joya, un pensiero per la Champions League.



Nella ricetta della rinascita di Paulo Dybala c'è la concentrazione come primo punto, qualcosa che lo juventino ricerca costantemente. Come? Con modellini e altri giochi che allenano la mente. L'ultimo arriva proprio dal Papu, in vista del Tottenham: un carrarmato dei Lego da costruire, il meglio per allenare la mente. E' quanto riferito da Tuttosport.