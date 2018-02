Benedikt Howedes, difensore della Juventus, arrivato in estate dallo Schalke 04, parla in un'intervista sulla pagina Facebook del club bianconero: "Dopo più di due mesi sto bene, sono tornato a disposizione. Sono in forma. Torino mi piace, come lo stile di vita italiano. E poi in Serie A c'è una lotta serrata per il titolo a differenza della Bundesliga dove al vertice c'è solo il Bayern Monaco. I tifosi della Juventus? Fantastici. E' bellissimo giocare all'Allianz Stadium. Il mio ruolo? Non c'è differenza nel giocare nella difesa a tre o a quattro, gioco dove vuole mister Allegri con cui ho un ottimo rapporto. Ho lavorato poco con lui, ma è un grande tecnico che ha vinto tanto alla Juventus, in Italia e ha raggiunto due finali di Champions League. Lo scontro diretto con il Napoli decisivo? Ha ragione Pjanic quando lo dice. Il Napoli sta facendo un'ottima stagione e sarà la partita più importante che faremo nel finale di questa annata. Sono venuto qui per giocare e sono dispiaciuto per tutti gli infortuni che ho avuto. Lo staff mi ha aiutato molto. Adesso voglio vincere il campionato e raggiungere tutti gli altri traguardi".