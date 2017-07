Uno dei nuovi pilastri della Juventus Primavera sarà Leonardo Merio, classe 1999 che già durante la passata stagione ha avuto modo di conoscere da vicino l'ambiente della prima squadra bianconera.



“Se dovessi usare una parola per descrivere l'anno scorso direi 'emozione', perché è stato l'anno della prima squadra, della Nazionale, della Primavera... Tante emozioni che hanno rimarcato un anno importante per la mia crescita e per la mia vita", ha dichiarato ad Azzurra tv.



"Questo è il sesto anno che sono in questo hotel che chiamiamo convitto. Ci siamo tutti noi ragazzi della Juve che siamo lontani dalle famiglie. Viviamo lì, ci diamo sostegno a vicenda perché lontani dalla famiglia non è facile. Io la mia l'ho lasciata a 13 anni e all'inizio è stato difficile, ma con i miei compagni, i miei amici, ci sosteniamo e viviamo insieme questo sogno".



"Di aspettative non parlo, lavoreremo sempre al massimo perché il mister porterà cambiamenti sotto tutti gli aspetti. Sono molto eccitato in vista di questo nuovo inizio".