Intervistato a Calciomercato 24/7, Luciano Moggi ha dichiarato come le famose 7 sorelle nel calcio italiano non esistano più: «In merito alla Juventus, il mio pensiero è uguale a quello di tutti. Quando una squadra non ha rivali per 5 anni in una nazione, significa di conseguenza che il nostro calcio pecca di qualità, quantomeno ad alto livello. Le sette sorelle degli anni '90 e primi anni 2000 non solo non esistono più, ma ora come ora la Juventus è figlia unica, perché non ha rivali e non credo che possa essere impensierita neanche quest'anno da Roma e Napoli. Questo strapotere non è solo una questione di soldi: la Juve ha la mentalità vincente e lo ha dimostrato soprattutto nel primo anno di Conte, quando vinse lo scudetto con una squadra nettamente inferiore ad altre pretendenti».