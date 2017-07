Non ricomincia solo la Juve: riparte anche il Venezia. E la cosa interessa i bianconeri perché nelle fila veneziane ci saranno due ragazzi in prestito: Emil Audero e Mattia Vitale. Occhi in particolare sul portiere classe '97, che per due anni ha fatto il terzo, ritardando il suo esordio da titolare nel calcio dei grandi. Ora quel momento è arrivato e per lui si stratta di un vero e proprio esame di mturità: la grande prova. Se farà bene, il futuro sarà più roseo che mai.