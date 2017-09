Pazza idea per Max Allegri. Il tecnico bianconero, infatti, ha in mente un clamoroso cambio di ruolo per Federico Bernardeschi, che alla Fiorentina ha fatto praticamente tutto, trequartista, ala e tornante, oltre che il puro attaccante. E il centrocampista? Quello mai, o comunque solo in sporadiche apparizioni fugaci. Secondo Tuttosport, Allegri vorrebbe proporlo proprio in quella zona, come mezz'ala di qualità capace di dare respiro al gioco allargandosi e pericolosità inserendosi. Non un cambio ruolo definitivo, ma una nuova fraccia da inserire nel suo personale arco per diventare ancora più importante e ritagliarsi più spazio. Il piano riuscirà?