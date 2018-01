L'ex giocatore del Torino e attuale opinionista Rai, Eraldo Pecci, è stato intervistato dal Corriere dello Sport, descrivendo il ruolo del regista, in particolare l'apporto di Pjanic e la sua evoluzione: "Il nuovo ruolo, la nuova posizione che gli ha trovato Allegri è ideale per un giocatore del suo livello. Pjanic può fare il regista della Juve, anche se c’è un aspetto che deve migliorare. A lui piace essere leggero, mostrare la sua classe, ogni tanto però serve anche un bel contrastone. Deve farsi sentire di più fisicamente".



TRA KHEDIRA E MATUIDI - "Se è il meglio? Penso di sì. Secondo me Pjanic rende ancora di più quando non c’è Dybala, si sente più importante. Sono due giocatori di grande qualità e questo presuppone una leadership tecnica, senza l’argentino Pjanic diventa l’unico riferimento della squadra".



CAMBIAMENTO - "Diverso da Roma? Sì. Chi gioca nella Juve, come nel Real Madrid in Spagna e nel Bayern in Germania, sa che deve vincere tutte le partite e questo ti fa crescere. Se sei all’altezza tecnicamente, e Pjanic lo è, ti rafforza".



QUALITA' - "Ha tutto quanto serve per fare la regìa e lo spirito della Juve lo aiuta. Prendiamo l’Inter: Gagliardini, Vecino e Borja Valero hanno da una parte Candreva e dall’altra Perisic, due ali che fanno l’ala e basta; Khedira, Pjanic e Matuidi hanno invece Cuadrado a destra e Mandzukic a sinistra, due ali che fanno anche i mediani. Non è il modulo che conta, è come lo applichi".