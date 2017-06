Pepe è a un passo dal PSG. E la cosa potrebbe in qualche modo riguardare la Juve. Non c'entra che il portoghese si sia proposto in passato. I bianconeri potrebbero essere interessati dall'effetto domino che scatena ogni movimento di mercato. L'arrivo di Pepe a Parigi potrebbe, infatti, liberare Marquinhos, che in passato piaceva eccome alla Juve. I bianconeri restano alla finestra, pronti, eventualmente, ad approfittarne.